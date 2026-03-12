【モデルプレス＝2026/03/12】“整形総額1億円超え”で知られるタレントのアレン様が、28日放送のフジテレビ系『ホンマでっか！？TV』（よる9時〜）に出演。現在の収入を明かした。【写真】大物マダムタレント、ド派手衣装＆ドレス姿◆アレン様、自身が通うパワースポットを紹介アレン様は自身が通うパワースポットとして高知県の鳴無神社を紹介。「本当にすごくて気が一気に変わるんですよ。2023年くらいから毎年行っているんです