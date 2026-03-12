アレン様、現在の収入は「前年の1000倍」金運アップの秘訣に反響相次ぐ「説得力ある」「すぐ真似したい」
【モデルプレス＝2026/03/12】“整形総額1億円超え”で知られるタレントのアレン様が、28日放送のフジテレビ系『ホンマでっか！？TV』（よる9時〜）に出演。現在の収入を明かした。
【写真】大物マダムタレント、ド派手衣装＆ドレス姿
アレン様は自身が通うパワースポットとして高知県の鳴無神社を紹介。「本当にすごくて気が一気に変わるんですよ。2023年くらいから毎年行っているんですけど、めちゃくちゃ強いです、ここ」と言い、収入が変わると熱弁した。
これを受け「（鳴無神社に通いだしてから）前年の収入の何倍になった？」と聞かれたアレン様は「収入は1000倍とか」と告白。スタジオが驚きの声に包まれるなか、司会の明石家さんまが「それは何が売れたん？」と深掘りすると「イメージキャラクターとか、それが決まると契約金とかドンっと」と語っていた。
この放送を受け、視聴者からは「説得力ある」「すぐ真似したい」「鳴無神社絶対に行きます」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
