お笑いコンビの令和ロマン・高比良くるまが１０日放送されたテレビ朝日系バラエティー番組「ひっかかりニーチェ」に出演し、「週刊文春」で報じられたタレント・ＭＥＧＵＭＩとの交際について言及した。番組冒頭、共演者の芸人・永野から「いいんですよ自由ですから恋愛は、ただ、び、び、びっくりしたぁ」と切り出されると、くるまは「お騒がせしました」と頭を下げた。続けて永野が「前回の収録の時に、私得意げになって、『