¡ÔMEGUMI¤ä¾®ÃÓ±É»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢Æ¬¤è¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤ÆºÍÇ½¤¢¤Ã¤Æ¶¯¤¤½÷À­¤¿¤Á¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¤Ê¤¼¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Õ¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬¤¯¤ë¤ÞÍî¤È¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¤¿¤ï¤ï¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ªÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ëÃ«´Ö¤äÈ©¸«¤»¥É¥ì¥¹¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤ªÊõ¼Ì¿¿¤â2·î18Æü¡¢¤³¤ó¤ÊX¤ÎÅê¹Æ¤¬660Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ¡¤­½Ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥°¥é¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â