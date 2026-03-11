アトレが運営するアトレ松戸は3月1日〜20日、松戸市および地域の音楽団体との連携による音楽イベント「松戸音楽隊vol.2 ドレミのドは『まつど』のド! 〜まつどで見つける、はじめての音〜」を開催する。開催時の様子2024年10月に開催した「松戸音楽隊」の第2弾となる同イベントでは、音階にまつわるスタンプラリーや地元の音楽団体によるコンサートを展開し、松戸市が推進する「音楽のまち松戸」を体現。スタンプラリー「アトレ松