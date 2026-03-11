アトレ松戸で「松戸音楽隊」第2弾を開催、スランプラリーやコンサートを展開
アトレが運営するアトレ松戸は3月1日〜20日、松戸市および地域の音楽団体との連携による音楽イベント「松戸音楽隊vol.2 ドレミのドは『まつど』のド! 〜まつどで見つける、はじめての音〜」を開催する。
開催時の様子
2024年10月に開催した「松戸音楽隊」の第2弾となる同イベントでは、音階にまつわるスタンプラリーや地元の音楽団体によるコンサートを展開し、松戸市が推進する「音楽のまち松戸」を体現。
スタンプラリー「アトレ松戸でドレミを集めよう! デジタルスタンプラリー」は、館内にて全8フロアに隠された"音"を探しながらめぐっていく。全てのスタンプを集めると、駅前広場イベントにてオリジナルグッズ(数量限定)が貰える。参加は、アトレ公式LINEの友だちで、よく行く店舗を「松戸」に選択している事が条件となる。
オリジナルグッズ
20日には、松戸駅西口駅前広場ペデストリアンデッキにて松戸市消防音楽隊など地域の音楽団体5団体によるコンサートと、楽器制作ワークショップを実施。
コンサートでは、子どもも一緒に楽しめるプログラムや"ドレミ"に関連するプログラムを用意している。
開催時の様子
オリジナルグッズ
