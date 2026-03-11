北朝鮮は金正恩総書記も視察する中、新型の駆逐艦から戦略巡航ミサイルの試験発射を行いました。北朝鮮メディアによりますと、巡航ミサイルの試験発射は10日、運用開始に向けた準備を進める新型の駆逐艦「崔賢」で行われました。同時に発射された複数の巡航ミサイルが設定した軌道に沿って3時間近く飛行して標的に命中したとしています。金正恩総書記とジュエ氏とみられる娘が画面を通じて試射を確認する様子も公開され、金総書記