中東諸国の多くは一夫多妻制も含め、男女の役割が大きく異なる社会である。盟主であるサウジアラビアでは、女性による自動車運転は2018年まで禁止されていた。こうした制度は不自由で不平等だと見られがちだが、当事者である女性たちの受け止め方は、必ずしもそう単純ではない。現地調査を通じて見えてきたのは、そうした前提そのものを揺さぶる現実だった。※本稿は、イスラーム研究者の池内 恵編著『「世界を動かす宗教」講義』