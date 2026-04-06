北朝鮮の人権状況を巡り、エリザベス・サルモン国連北朝鮮人権特別報告者が3月6日に公表した第61回国連人権理事会向け報告書（未編集版を先行公開）が、国際社会で広く注目を集めている。報告書は「北朝鮮で公開処刑が再導入された」と指摘し、深刻な人権侵害の継続に強い懸念を示した。北朝鮮は2020年、韓流取締法とも言われる「反動思想文化排撃法」を制定し、最高刑を死刑とした。海外のドラマや映画を視聴したり売ったりしただ