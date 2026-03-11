周南コンビナートの海底で見つかった不発弾について、海上自衛隊による爆破処理が今月（3月）25日実施の方向で調整されていることが分かりました。周辺住民の避難は伴わない見通しです。不発弾は去年9月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で見つかったもので、250kg爆弾とみられています。半径300mの海域は今も船舶の停泊や航行が禁止され、経済的な損失も発生しています。関係者によりますと、国や県などは、海上自衛隊