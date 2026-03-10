ニトリは、約0.2秒で発熱するフラッシュヒーターを搭載した「フラッシュトースター（AC2G01）」を2026年2月に発売しました。カラーはホワイトとグレーの2色。実売価格は7990円（税込）。 「フラッシュトースター（AC2G01）」 記事のポイント 素早く発熱して短時間で焼き上げられるトースター。食パン4枚まで1度に焼けるので、家族の多い世帯にもオススメ。焼き網やくず受け皿が外せてお手入れしやすいのも◎。 本製