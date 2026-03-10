ニトリは、約0.2秒で発熱するフラッシュヒーターを搭載した「フラッシュトースター（AC2G01）」を2026年2月に発売しました。カラーはホワイトとグレーの2色。実売価格は7990円（税込）。

「フラッシュトースター（AC2G01）」

記事のポイント 素早く発熱して短時間で焼き上げられるトースター。食パン4枚まで1度に焼けるので、家族の多い世帯にもオススメ。焼き網やくず受け皿が外せてお手入れしやすいのも◎。

本製品は、発熱するまで約0.2秒、閃光のように一瞬で発熱し、最高約1100℃まで到達するフラッシュヒーターを搭載。庫内を素早く温められるため、食パンの表面はこんがりと焼き色がつき、内部は水分を保ったままじんわりと加熱されます。外はサクっと、中はふわっとしたトーストが短時間で完成します。

↑上側に2本のフラッシュヒーターを搭載。

庫内上側に2本のフラッシュヒーター、庫内下側に2本の石英管ヒーターを搭載し、庫内の温度を一気に上げます。ヒーターの発熱箇所を最適化しているので、全面をムラなく短時間で加熱することが可能。庫内温度を100℃〜260℃の範囲で調整できるので、トースト以外の調理でも活躍します。

幅約27.5cm、奥行約26.3cmのひろびろとした庫内は食パンを4枚同時に調理可能。直径23cmのホールピザをまるごと焼くことができる大きさです。調理用受け皿も付属するので、形が崩れやすいものも加熱調理できます。

焼き網ははずして丸洗いできます。スライド式のくず受け皿もはずすことができるので、日々のお手入れも簡単です。

ニトリ 「フラッシュトースター（AC2G01）」 発売日：2026年2月 実売価格：7990円（税込）

The post 0.2秒で発熱！ “閃光ヒーター”で一気に焼き上げるニトリ「フラッシュトースター」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.