小学館が運営する漫画アプリ「マンガワン」がいま大炎上している。過去に性犯罪で有罪となった人物が別名義で原作者として起用されていたことが発覚し、漫画家の連載中止や作品引き上げが相次いでいる。この問題はなぜここまで拡大したのか。企業の不祥事対応に詳しいエス・ピー・ネットワーク主任研究員の西尾晋さんは、「問題をさらに拡大させたのは小学館が公表した謝罪文だ。そこには“完全に余計な一文”があった」という――