2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年を迎えようとするなか、「食」をテーマに食べることで復興を支援しようとする取り組みが今年も進められている。県産食材を味わえる販売会やフェアが目白押し松屋銀座では2026年3月11日から17日にかけて、地下1階の食品催場で福島県の水産品が揃う「ふくしま常磐大漁市」が開催される。浜通り地域を中心とする15市町村の事業者を支援する公益社団法人福島相双復興推進機構が主催するも