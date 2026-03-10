3月9日、千葉県警茂原署は、茂原市で発生した女性と男性の遺体が見つかった住宅火災の司法解剖の結果を明らかにした。男性は焼死、胸に刃物のようなものが刺さっていた女性の死因は出血ショックなどだという。この家に住む80代女性と60代男性の親子と連絡が取れなくなっており、署は身元確認を進めるとともに、無理心中などの可能性もあるとみて、捜査を進めている。閑静な住宅街で一体何が起きたのか。3月6日に事件現場に行くと、