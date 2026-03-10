この記事のポイントプロスタイル旅館 横浜馬車道が「楽天トラベル ブロンズアワード2025」を受賞馬車道駅徒歩4分・関内駅徒歩3分で横浜観光の拠点にしやすい立地受賞実績に加えて、外観・客室・朝食などの魅力を紹介 プロスタイル旅館 横浜馬車道が、楽天トラベル ブロンズアワード2025を受賞しました。全国の登録宿泊施設を対象に、過去1年間の実績を評価する表彰制度での受賞です。受賞の背景と、施設の魅力をあわせて紹介