受賞実績で宿選びの安心感！プロスタイル旅館 横浜馬車道「楽天トラベル ブロンズアワード2025」

プロスタイル旅館 横浜馬車道が「楽天トラベル ブロンズアワード2025」を受賞馬車道駅徒歩4分・関内駅徒歩3分で横浜観光の拠点にしやすい立地受賞実績に加えて、外観・客室・朝食などの魅力を紹介

プロスタイル旅館 横浜馬車道が、楽天トラベル ブロンズアワード2025を受賞しました。

全国の登録宿泊施設を対象に、過去1年間の実績を評価する表彰制度での受賞です。

受賞の背景と、施設の魅力をあわせて紹介します。

プロスタイル旅館 横浜馬車道「楽天トラベル ブロンズアワード2025受賞」

受賞名：楽天トラベル ブロンズアワード2025評価対象：全国の楽天トラベル登録宿泊施設評価期間：過去1年間アクセス：みなとみらい線「馬車道駅」徒歩4分／JR根岸線「関内駅」徒歩3分

プロスタイル旅館 横浜馬車道は、「まちなかで旅館らしい時間を過ごす」をコンセプトにした宿泊施設です。

和の意匠を取り入れた館内と、駅から徒歩圏のアクセスの良さを両立している点が特徴です。

楽天トラベル ブロンズアワードは、年間を通じた実績が評価された宿泊施設に贈られる表彰です。

受賞実績があることで、立地や価格に加え、運営面の信頼感も判断しやすくなります。

外観と館内レストランで感じる滞在の雰囲気

夜のエントランスは和の意匠が映え、到着時から落ち着いた空気を感じられます。

駅から徒歩圏の立地で、観光後の移動がしやすい点も魅力です。

館内には「串ビストロ 野鳥（のどり）-nodori-」があり、串料理とワインを楽しめます。

レストランまで含めて滞在を組み立てやすい点も、この施設の魅力です。

客室と朝食で見る滞在の快適さ

客室は畳敷きと低床ベッドを組み合わせたつくりで、靴を脱いで過ごせる旅館らしい落ち着きがあります。

館内には94室の客室があり、プライベートサウナ付きの客室も用意されています。

朝食は焼き魚を中心にした和食スタイルで、朝の時間を館内で落ち着いて過ごせます。

受賞実績の安心感に加え、和の雰囲気がある客室と館内レストラン、朝食までそろっているので、滞在そのものをゆっくり楽しめます。

馬車道駅・関内駅から徒歩圏で、観光後も移動しやすい立地です。

畳敷きの客室でくつろげるほか、プライベートサウナ付き客室も選べます。

館内の「串ビストロ 野鳥（のどり）-nodori-」で、食事まで含めた滞在を楽しめます。

受賞実績も含めて、横浜馬車道で宿を選ぶ際にチェックしておきたい宿です。

プロスタイル旅館 横浜馬車道の紹介でした。

よくある質問

Q. どの表彰を受賞しましたか？

A. 楽天トラベル ブロンズアワード2025を受賞しました。

Q. 最寄り駅からのアクセスは？

A. みなとみらい線「馬車道駅」から徒歩4分、JR根岸線「関内駅」から徒歩3分です。

