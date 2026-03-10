【モデルプレス＝2026/03/10】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）より、主要キャラクター総勢12人が集結した本ポスターが解禁された。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆「SAKAMOTO DAYS」主要キャラ集結の本ポスター解禁今回解禁となった本ポスターは、各キャラクターの新しいビジュアルをふんだんに使用した、本作の勢いをそのまま感じられる圧巻のビジュアル