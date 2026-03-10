Snow Man目黒蓮、スマート＆ふくよかな姿披露 実写映画「SAKAMOTO DAYS」主要キャラ総勢12人集結の本ポスター解禁
【モデルプレス＝2026/03/10】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）より、主要キャラクター総勢12人が集結した本ポスターが解禁された。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
今回解禁となった本ポスターは、各キャラクターの新しいビジュアルをふんだんに使用した、本作の勢いをそのまま感じられる圧巻のビジュアル。ひときわ目を引くのは、現役の殺し屋時代の【スマートな坂本】と、坂本商店の店長となった今の【ふくよかな坂本】がそれぞれの武器を片手に、敵に狙いを定めている姿。どちらも初出しカットとなっており、命がけの日常の幕開けを予感させる。坂本家の家訓である「人を殺さないこと」という約束を守るため、武器を拳銃から飴と輪ゴムに持ち替えた坂本。大切な家族との日常を守り抜くことが出来るのか。
さらに、シン（高橋文哉）・陸少糖（横田真悠）・平助（戸塚純貴）という坂本の心強い仲間たち、“守るべき日常”である坂本が愛する妻子・葵（上戸彩）と花（吉本実由）、その存在から“最高戦力”というオーラを感じる南雲（北村匠海）・神々廻（八木勇征／FANTASTICS）・大佛（生見愛瑠）の【ORDER】、そして、正体不明の✕（スラー）と坂本の命を狙う鹿島（塩野瑛久）・勢羽（渡邊圭祐）。本作の主要キャスト12人が一挙に集まった豪華なビジュアルとなっている。3月13日より全国の映画館にて順次掲出される。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメント大作が誕生する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
◆「SAKAMOTO DAYS」主要キャラ集結の本ポスター解禁
今回解禁となった本ポスターは、各キャラクターの新しいビジュアルをふんだんに使用した、本作の勢いをそのまま感じられる圧巻のビジュアル。ひときわ目を引くのは、現役の殺し屋時代の【スマートな坂本】と、坂本商店の店長となった今の【ふくよかな坂本】がそれぞれの武器を片手に、敵に狙いを定めている姿。どちらも初出しカットとなっており、命がけの日常の幕開けを予感させる。坂本家の家訓である「人を殺さないこと」という約束を守るため、武器を拳銃から飴と輪ゴムに持ち替えた坂本。大切な家族との日常を守り抜くことが出来るのか。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメント大作が誕生する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】