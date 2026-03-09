全日制と定時制あわせて6000人あまりが志願している大分県立高校一次入試が10日から始まるのを前に、各高校に試験問題が配られました。 【写真を見る】大分県立高校一次入試、10日から開始問題用紙を各校に配布 県立高校一次入試は5教科の学力検査が行われ、一部の学校では11日に面接や適性検査が実施されます。 県庁では9日、問題用紙の配布が行われ、県教委の担当者が注意点などを説明しました。このあと、各学校の担当者が