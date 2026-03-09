［J２＆J３百年構想リーグWEST-A第５節］金沢 ０−４ 徳島／３月８日／金沢ゴーゴーカレースタジアム徳島の主砲、ルーカス・バルセロスが金沢戦でもゴール。これで百年構想リーグ開幕から５戦連発と、圧巻の決定力を見せつけている。２月に娘が生まれ、パパとなった徳島のエースは、開幕の奈良戦（〇６−０）こそ56分からの途中出場となったが、65分に今季初ゴールを奪うと、続く新潟戦（〇４−０）以降は先発出場。富山戦（●