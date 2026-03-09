抜群の決定力！ ５戦連発弾でクラブレコード更新の徳島のエースは「個人的な成長も感じている」と意気軒昂
［J２＆J３百年構想リーグWEST-A第５節］金沢 ０−４ 徳島／３月８日／金沢ゴーゴーカレースタジアム
徳島の主砲、ルーカス・バルセロスが金沢戦でもゴール。これで百年構想リーグ開幕から５戦連発と、圧巻の決定力を見せつけている。
２月に娘が生まれ、パパとなった徳島のエースは、開幕の奈良戦（〇６−０）こそ56分からの途中出場となったが、65分に今季初ゴールを奪うと、続く新潟戦（〇４−０）以降は先発出場。富山戦（●１−３）、愛媛戦（〇１−０）と毎試合得点を記録している。
５節の金沢戦でも、前半終了間際に宮崎純真の折り返しの流れから先制点を奪った。
L・バルセロスは金沢戦のゴールについて以下のようにコメントした。
「ボール回しを見て、（宮崎）純真に何回か『真ん中を見てくれ』と言っていました。ボールが純真に渡った時に中央に入って、純真も僕に合わせてくれました。手前でバウンドしてしまったのですが、上手く対応してヘディングで決めることができました。毎試合毎試合、チームの勝利に貢献するために、ゴールを決めるためにやっています」
本当はシュートを打つつもりでボールに向かったものの、イレギュラーなバウンドミートできず。それでも咄嗟の反応で見事にヘディングで押し込んだ。
昨季に韓国の大邱から徳島へ加入したブラジリアンは、当時は守備を重視していたチーム事情もあってか、開幕当初は短い時間の出場にとどまっていた。
それでも持ち前の決定力を発揮し、徐々に得点数を増やすと、15節の山口戦以降、チームの主力に定着。守備に奔走しながらも、持ち前のシュート力やスピードを活かす術を身に付けていった。
「僕も個人的な成長も感じている。攻撃だけじゃなくて守備にも貢献できてるところは感じていて、こうやってさらに成長できたら」
以前から不得手ではなかったという守備で「プレスバックのところとか、ボールを奪うところとか、（奪ったボールを）処理するところ、そういった点が僕にとって成長した部分」だという。
L・バルセロスの攻守での隙の無さや、成長力が今季の大爆発へつながる要因かもしれない。
５戦連続得点でクラブレコードを塗り替えたエースは、J２記録の７戦連続得点をも視界に捉えている。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
