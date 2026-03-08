「こんな木材はもう、手に入らない」「今ではこのような宿は建てられないだろう」――そんなふうに建築のプロたちから絶賛される宿がある。木の宿は温もりが感じられて、なんとも居心地がよいもの。加えて、最上級の木材をふんだんに使った宿に出合えたら、それだけで温泉宿選びは成功したと言ってもいい。今回は旅行作家・野添ちかこが、本物の木を使った極上の宿を3軒セレクトした。※トップ画像は、槍見館の囲炉裏の間平家落人