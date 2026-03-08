2025年に“最も捕まった交通違反”「ワースト5」とは日々、全国各地で交通違反の取り締まりがおこなわれています。ドライバーの中には、警察に検挙されないよう気をつけているという人も少なくないでしょう。この交通違反取り締まりに関して、警察庁は2026年2月26日、2025年の1年間における交通違反の取り締まり状況を公表しました。【画像】覚えておこう！これが高速で「違反となる行為」です！画像で見る（28枚）警察庁の