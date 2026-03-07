アイドルグループ「#Mooove!」に所属する姫野ひなのさんが、ヤングアニマルWeb（白泉社）に登場。「Go! Positive Smile!!」と題したグラビアを披露しました。【写真】ツインテールでエールを送る姫野ひなのさんツインテールにさくらんぼ柄のビキニ姿でしゃがみ込むいポーズ、光が差し込む窓辺での白いフロントジップのビキニ姿、青空を背景に飛び跳ねるチアガール衣装など、多彩なシチュエーションを披露。愛らしいルックスと弾け