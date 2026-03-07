東京・世田谷区の砧公園で7日朝、高さ10メートル以上の木が倒れ、70代の女性が下敷きになりケガをした。大きな木が倒れ根元がむき出しになっている。警視庁などによると、7日午前8時20分ごろ、世田谷区の砧公園のサイクリングコース付近で、高さ10メートル以上の木が倒れ、70代の女性が下敷きになった。女性は、枝のあたりに挟まれた状態で、救急隊員がチェンソーで切断し、女性を助け出したということです。女性は軽傷とみられて