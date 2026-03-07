7日朝、鹿児島市の国道3号で車4台が絡む事故があり36歳の派遣社員の女が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは鹿児島市伊敷の派遣社員川口 桃果容疑者36歳です。警察によりますと、7日午前7時半頃鹿児島市草牟田の国道3号で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いがもたれています。川口容疑者の運転する車は右折待ちをしていた普通乗用車のサイドミラーと接触後、反対車