◆ＷＢＣ１次ラウンドＤ組ドミニカ共和国―ニカラグア（６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国は６日（日本時間７日）、ニカラグアと初戦を迎えた。先制を許したが、初回にあっさりと逆転してみせた。先発した左腕サンチェス（フィリーズ）が初回先頭打者に振り逃げを許し、連打で先制点を献上。四球も続けてなお無死満塁とされたが、圧巻の３者連続三振ピンチを脱出してみせた。これにより１イニ