第98回選抜高校野球大会（19日開幕、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。優勝候補の一角に挙がる山梨学院は、大会第4日の第3試合で長崎日大と初戦を戦う。今秋ドラフト1位候補の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）主将（3年）は「年末は長崎に合宿に行きましたし、（吉田洸二）監督さんの出身の長崎でもある。チーム全員で良い形で臨んで勝ちたいと思います」と意気込んだ。吉田監督は