タレントでアイドルグループ「＝ＬＯＶＥ（イコラブ）」のプロデューサーを務める指原莉乃（３３）が１４日、自身のインスタグラムを更新。６月に東京・ＭＵＦＧスタジアムで行われるイコラブのライブの開演時間変更について言及した。イコラブは１３日、６月のスタジアムライブの開演時間を３０分遅らせることを発表した。ネット上では一部で、１１日、１２日に同会場で行われた櫻坂４６のライブを受けての変更ではないかとさ