広島戦の初回に森下から先制の2点打も…交代に豊橋騒然■中日 ー 広島（14日・豊橋）中日のミゲル・サノー内野手を襲ったアクシデントに、ファンの間では絶望の声が広がっている。14日に豊橋で行われた広島戦の初回、適時打を放った直後に足を痛めた様子を見せ、そのまま途中交代。主力の故障が相次ぎ、「もうどうなってんねんこのチーム」と嘆きの声が噴出している。初回の攻撃だった。中日は打線が繋がり2点を先制し、なおも