13日午後、山形市内の事業所倉庫で、作業中の男性が薪割り機に右手を挟まれ、重傷を負う労災事故がありました。13日午後4時35分ごろ、山形市替所の事業所倉庫内で、薪割り機を使って丸太を薪用に割る作業をしていた山形市青柳の団体職員の男性（46）が、右手を機械に挟まれました。男性は右手中指などを負傷する重傷で、当時、近くにいた同僚が119番通報しました。警察が事故の状況を詳しく調べています。