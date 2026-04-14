11歳の男子児童が行方不明になっている京都府南丹市で13日夕方、子どもとみられる遺体が見つかりました。13日、子供とみられる遺体が見つかった現場からフジテレビ・室岡大晴キャスターが中継でお伝えします。遺体が発見された現場付近は、周りは山に囲まれていて田んぼも広がっています。そして、山へ向かって軽トラックが1台ほど通れる細い山道が続いています。その山道の先で、13日午後4時45分ごろ遺体が発見されたということで