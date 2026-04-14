家族系YouTubeチャンネル「一夫多妻ちゃんねる」で知られる、YouTuberでインフルエンサーの渡部竜太氏が2026年4月11日、ハーゲンダッツ商品に「針」が入っていたとする旨をXで投稿し、驚きが広がっている。ハーゲンダッツ ジャパン広報は取材に対し、「製造に際して厳格な品質管理体制のもと、複数の検査工程を経て製品化しており、針や金属片が混入する可能性は考えにくい」としながら、現在確認を進めていると説明した。「飲み込