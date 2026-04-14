スポーツジムを展開するＲＩＺＡＰ（ライザップ）グループは１４日、建設業に本格参入すると発表した。小型フィットネスジム「チョコザップ」の店舗開発のノウハウを活用し、オフィスや美容室、医療クリニックなどの内装工事の受注を目指す。ライザップグループは２０２３年１月からの１年間で２４時間営業のチョコザップを１０２０店舗出店しており、２４時間営業のフィットネスジムの年間最多出店数としてギネス世界記録に認