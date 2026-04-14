３月に自身のインスタグラムで現役引退を発表したばかりの元日本代表FW久保裕也が古巣の京都サンガF.C.を訪問した。現在32歳の久保は、下部組織から在籍した京都でプロデビュー。その後はヤングボーイズ（スイス）、ヘント（ベルギー）、ニュルンベルク（ドイツ）、FCシンシナティ（アメリカ）でプレーした。昨年の11月26日にFCシンシナティを退団して以降は、無所属の状態が続いていたなかで、プロキャリアに幕を下ろした。