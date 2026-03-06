フードデリバリーサービスの「menu」は、2026年3月4日になか卯の商品の注文に対応した。全国のなか卯店舗のうち33都道府県の273店舗で、「menu」経由での注文を受け付けする。 サービス開始記念キャンペーンで、Pontaパス会員を対象に、「menu」アプリでなか卯をおトクに利用できるクーポンを配布している。キャンペーン期間は3月4日～3月10日まで。