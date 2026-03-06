北海道室蘭市で女子高校生が行方不明になってから３月６日で２５年です。警察は、当時女子高校生の行方が分からなくなった室蘭市内で情報提供を呼びかけました。当時高校１年生で１６歳だった千田麻未さんは２００１年３月６日、アルバイト先に向かう途中で行方がわからなくなりました。 警察は、当時千田さんの行方がわからなくなった室蘭市内で情報提供を呼びかけました。（室蘭警察署刑事・生活安全官杉田正警視）「千田麻