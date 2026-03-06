記事のポイントエバーエデンが14〜17歳のクリエイター3名に株式を付与するプログラムを始動した。同社は2024年に売上高1億ドルを突破し、セフォラ全米640店舗への展開を進める。アルファ世代はブランドの共同クリエイターとして関与したい意向が強まっている。エバーエデン（Evereden）は、クリエイターパートナーに株式を付与した初めてのブランドではない。Glossy Popは2022年に、化粧品ブランド、ヌードスティックス（Nudestix