ミラノ五輪で“りくりゅう”ペアの写真が話題にミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、日本史上初のペア金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）。大逆転となったフリーの演技中に撮影された、1枚の写真が大きな反響を集めた。「THE ANSWER」は撮影した世界最大級のデジタルコンテンツカンパニー「Getty Images（ゲッティイメージズ）」のジェイミー・スクワイア氏に、撮影の狙いや“りくりゅう”ペア