12時開始の台湾-豪州戦は入場者数は4万523人ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCにナイターは韓国とチェコが対戦。平日とはいえ19時開始の観戦しやすい時間帯だったが、空席が目立つ事態となっている。12時プレーボールのチャイニーズ・タイペイ-オーストラリアは開場前から人で溢れかえった。東京ドームの4階席までファンが埋め尽くし、来日中のMLB公式のマイケル・