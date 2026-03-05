「RotoWear」が販売した「Japan Tea Celebration」スポーツを題材としたTシャツを手がける「RotoWear（ロトウェアー）」社は4日（日本時間5日）、自社X（旧ツイッター）を更新。侍ジャパンで話題を呼ぶ“新ポーズ”Tシャツの販売を告知した。さすがの仕事の速さだった。同社は毎回、球界などで話題を呼んだ事象を商品化することで有名。今回目を付けたのが、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本