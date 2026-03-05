「RotoWear」が販売した「Japan Tea Celebration」

スポーツを題材としたTシャツを手がける「RotoWear（ロトウェアー）」社は4日（日本時間5日）、自社X（旧ツイッター）を更新。侍ジャパンで話題を呼ぶ“新ポーズ”Tシャツの販売を告知した。

さすがの仕事の速さだった。同社は毎回、球界などで話題を呼んだ事象を商品化することで有名。今回目を付けたのが、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」だった。

前回大会はラーズ・ヌートバー外野手による“ペッパーミル・ポーズ”が老若男女問わず日本を席巻した。そして今回、日本代表を鼓舞するために北山亘基投手（日本ハム）が考案したのが「お茶点てポーズ」だ。左手をお椀に見立て、右手でくるくるとお茶をたてるような動きで、2日の阪神戦で初お披露目。“不評”を受けて3日オリックス戦で改良版を行った。

そこからたった2日。「RotoWear」は「Japan Tea Celebration」として自社X（旧ツイッター）を更新し、新作Tシャツを公開した。バッティンググローブを装着した手がお茶を点てる独自路線で、「日本」「GO TEAM」という文字を日の丸を意識しているようだ。商品説明では「侍ジャパンの影響で、誰もが“お茶点てポーズ”をしています。行け、チーム・ジャパン！」と記載されている。販売価格は30ドル（約4700円）となっている。（Full-Count編集部）