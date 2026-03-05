ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」の新ポーズが、早くも商品化。阪神戦（3日）で誕生してからわずか2日、ファンからは驚きの声が広がった。左手をお椀に見立て、右手でくるくるとお茶をたてるようなポーズを作る「お茶点てポーズ」。北山亘基投手（日本ハム）の考案で生まれた、ナインの一体感を高めるジェスチャーが海を渡っていた。