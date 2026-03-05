ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」の新ポーズが、早くも商品化。阪神戦（3日）で誕生してからわずか2日、ファンからは驚きの声が広がった。

左手をお椀に見立て、右手でくるくるとお茶をたてるようなポーズを作る「お茶点てポーズ」。北山亘基投手（日本ハム）の考案で生まれた、ナインの一体感を高めるジェスチャーが海を渡っていた。

スポーツアパレルを手がける米企業「RotoWear」は日本時間5日、公式Xでお茶点てポーズのイラスト入りTシャツの販売を告知。お椀と両手がデザインされ、同社のサイトによると30ドル（約4700円）の一品だ。

当初、北山が考案したポーズは浸透せず、改訂版として阪神戦でお披露目された新ポーズ。超速での商品化に、X上の日本ファンも驚きを隠せなかった。

「え、Rotowearさん仕事早すぎ!!」

「毎度仕事のスピードが異次元」

「仕事が早いんよ」

「仕事早い そしてうまい」

「仕事はやっ」

「お仕事早すぎます！」

「欲しいかも」

「RotoWear」の超速でのグッズ化は有名で、ドジャースの大谷翔平投手が昨年のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で3本塁打＆10奪三振の離れ業を見せた際にも、試合からたったひと晩でTシャツをリリース。X上には「マジでアメリカのこのTシャツを出す速さ日本でも真似できないものか…」との声も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）