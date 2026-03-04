【モデルプレス＝2026/03/04】嵐が2026年3月4日、およそ5年ぶりとなる新曲「Five」をデジタルシングルとして配信リリースした。同曲の歌詞がデビュー曲「A・RA・SHI」を彷彿とさせるとファンの間で話題を集めている。【写真】嵐、新曲「Five」との歌詞リンク話題のデビュー曲◆嵐、新曲「Five」＆デビュー曲「A・RA・SHI」歌詞のリンク2026年3月13日、北海道・大和ハウス プレミストドームにて開幕する嵐のラストツアーを前に、3月