働く意欲はあっても、毎月の手取り額を見ては溜息をつくしかない人たちがいる。投稿を寄せた福岡県の30代女性（年収250万円／手取り18万円）は、間もなく40代という節目を前に、将来への強い不安を吐露している。（文：長田コウ）「まもなく40代を迎えようというのに手取りが300万もありません。不妊治療をしたいですが、治療費を用意するのも難しいですし、今の手取りのままでは子育てのお金を用意することも難しいです」手取り14