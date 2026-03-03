大学スポーツ協会（UNIVAS）は2日、東京都港区の品川インターシティホールで年間表彰式「UNIVASAWARDS2025―26」を開催した。UNIVASは、大学スポーツを通して学生の人間力を高め多様な世界に解き放ち、より良い自分、より良い社会へと導くことを目的としており、運動部がある全国の大学の半分以上にあたる222校が加盟している組織。競技成績だけでなく学業充実や安全安心、大学スポーツの盛り上げなどに著しい成果をあげた