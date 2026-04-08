【VF-1A スーパー バトロイド バルキリー（再販）】 4月8日 出荷開始 価格：3,080円 ハセガワは、プラモデル「VF-1A スーパー バトロイド バルキリー」再販分の出荷を4月8日に開始する。価格は3,080円。 本商品は、劇場版「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」より、マックスことマクシミリアン・ジーナスが搭乗するスӦ