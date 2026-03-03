「ええっ……?」と絶句し、「すごい!」と驚きをあらわにしたのは、歌手でタレント・あの。2月24日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演し、なにわ男子・藤原丈一郎に感嘆する場面があった。あの○「本当に『HARD WORK』って曲がピッタリな人」藤原は2月22日、「第14回大阪マラソン」でフルマラソンに初挑戦。さらに、翌23日、東京グローブ座で1人舞台『じょうのにち